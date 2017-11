Amazon lancia la nuova Fire TV Stick, ora disponibile al prezzo di 59,99 euro

Amazon annuncia il lancio di Fire TV Stick Basic Edition, tramite la quale sarà possibileaccedere facilmente a contenuti Amazon Prime Video, Netflix, YouTube e a più di 4.000 app e giochi.

Fire TV Stick Basic Edition è dotata di un apposito telecomando che ti permette di guardare e riprodurre comodamente tutti i tuoi contenuti preferiti. Inserisci Fire TV Stick Basic Edition nella tua TV e inizia a guardare contenuti in streaming in pochi minuti.

Goditi uno streaming rapido e senza interruzioni grazie al processore quad core e sfrutta lo spazio di archiviazione da 8 GB, insieme alla memoria di lavoro da 1 GB per applicazioni e giochi. Gli iscritti ad Amazon Prime hanno accesso illimitato ai contenuti Prime Video, incluse le serie Amazon Original come The Man in the High Castle, American Gods e The Grand Tour. Divertiti con i tuoi giochi preferiti come Hungry Shark Evolution, Pac-Man 256, Crossy Road, Hill Climb Racing e molti altri ancora.

Amazon Fire TV Stick Basic Edition è in vendita (con disponibilità immediata) al prezzo di 59.99 euro, 39.99 euro per gli abbonati Amazon Prime.