Amazon lancia la nuova versione dell'applicazione Kindle

Amazon annuncia la nuova app Kindle che consente di trasformare in modo ancora più semplice il proprio smartphone o tablet in un libro, per poter così leggere in ogni momento e in qualsiasi luogo.

L’app Kindle è progettata per gli amanti dei libri e fornisce un accesso semplice alle funzioni di Kindle più apprezzate, per poter così muoversi agevolmente tra le pagine del proprio libro, nella propria biblioteca o nel proprio negozio di libri personalizzato. La nuova app Kindle è ora disponibile su App Store e su Google Play e potrà essere scaricata come aggiornamento gratuito, over-the-air, a partire da questa settimana.

“Abbiamo sviluppato la nuova app Kindle per gli amanti dei libri, fornendo ai lettori un accesso semplice a tutto quello che desiderano fare con i propri libri, tutto in un’unica soluzione”, afferma Alessio Santarelli, Director Kindle Content EU. “Ora è più semplice che mai trasformare il proprio smartphone o tablet in un libro e immergersi nel mondo dell’autore in qualsiasi momento”.

Con la nuova app Kindle, il lettore ha a portata di mano tutto quello che desidera, in maniera più semplice. Il nuovo design permette di passare da un'attività all’altra senza interruzioni, dalla lettura di un nuovo capitolo del libro ad una veloce ricerca nella propria biblioteca.