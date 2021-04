Amazon lancia i nuovi Echo Buds 2021: più comfort, più qualità e prezzo competitivo

Amazon ha presentato oggi la seconda generazione dei suoi Echo Buds, lanciati originariamente nel settembre 2019 per rispondere alle Apple AirPods con auricolari TWS d’alta qualità e con pieno supporto all’assistente vocale Alexa. Vediamoli nel dettaglio, tra il design inedito, novità nelle funzionalità e i prezzi estremamente competitivi.

Le nuove Echo Buds 2021 hanno un design focalizzato sul comfort per l’utente, adottando soluzioni già viste nei prodotti concorrenti forniti da Apple e Google per ridurre la pressione nell'orecchio tramite una ventilazione ottimale. Non mancheranno poi quattro misure di auricolari in forma ovale per massimizzare la comodità a seconda delle necessità personali. Dal punto di vista estetico, invece, la superficie tattile esterna ora è tutta opaca e presenta il logo Amazon, mentre i colori disponibili ora sono bianco e nero.

Lato feature Amazon Echo Buds presentano una nuova tecnologia di riduzione del rumore per “annullarne il doppio” rispetto alla prima generazione, con la possibilità di regolare la quantità di rumore ambientale da trasmettere grazie alla modalità passthrough. Anche la qualità del suono, secondo quanto affermato dal colosso di Seattle stesso nel comunicato stampa ufficiale, sarebbe migliorata per garantire maggiore nitidezza e bilanciamento per ottenere un’esperienza premium.

Infine, gli Echo Buds sono classificati IPX4 per la resistenza ad acqua e sudore così da coprire l’utilizzo durante attività fisica e con condizioni meteo come una pioggia leggera; possono essere usati in modalità mono; hanno una batteria che offre cinque ore di ascolto con ANC attiva, alle quali la custodia può offrire fino a due ricariche complete aggiuntive, ergo quindici ore totale di attività.

Giungendo ai prezzi, Amazon Echo Buds si propongono sul mercato a 119,99 Dollari per auricolari più custodia di ricarica USB-C, oppure 139,99 Dollari per custodia con ricarica wireless. Per un periodo limitato saranno scontati entrambi di 20 Dollari rispetto al prezzo di listino, a partire dal 13 maggio 2021 fino a una data non definita. Insomma, un affare davvero imperdibile di cui però, al momento, non è noto nulla riguardo l’approdo in Italia.

Intanto Amazon ha aperto tre nuovi centri di distribuzione in Veneto, per 240 nuovi dipendenti e corrieri.