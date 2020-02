Amazon lancia il nuovo Echo Show 8 con schermo da 8'': disponibile dal 26 Febbraio

L'ecosistema di Amazon in Italia si amplia ulteriormente. La società americana ha infatti annunciato che dal prossimo 26 Febbraio 2020 sarà disponibile in Italia il nuovo Echo Show 8, il nuovo smart speaker basato su Alexa che sfoggia uno schermo in alta definizione da 8 pollici.

Il dispositivo può già essere preordinato ora, a 129,99 Euro, con possibilità di pagarlo in cinque rate mensili da 26 Euro. Le spedizioni però partiranno la prossima settimana, ovviamente a seconda della disponibilità. Su Amazon sarà possibile scegliere tra due diverse colorazioni. tessuto antracite e grigio chiaro.

Lo schermo più grande sarà sicuramente una delle novità più apprezzate, e si aggiunge all'audio stereo che permette ad Alexa di intrattenere gli ospiti o di mostrare tante informazioni o fotografie.

E' anche presente un pulsante fisico per disattivare tutti i microfoni e la telecamera, in modo tale da proteggere la propria privacy, ma sarà anche possibile gestire le registrazioni vocali, leggerle, ascoltarle o eliminarle in qualsiasi momento.

Echo Show 8 può anche fare da hub per i dispositivi della smart home compatibili: è possibile controllare luci ed interruttori, regolare i termostati e guardare le immagini delle telecamere di sicurezza.

Chiaramente, l'esperienza è gestita da Alexa e può essere espansa con le numerose Skill presenti sullo store dedicato.