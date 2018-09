Amazon lancia il nuovo Fire HD 8: schermo HD da 8 pollici e 16 gigabyte da 99,99 Euro

Amazon ha da poco lanciato a sorpresa la nuova gamma di tablet della linea Fire, battezzata Fire HD 8 e che va ad affiancarsi a quello da 10 pollici presentato lo scorso anno nello stesso periodo.

Disponibile dal 4 Ottobre 2018, con pre-ordini già aperti direttamente dal sito italiano, il nuovo tablet Fire HD 8 include uno schermo in alta definizione da 8 pollici e 16 gigabyte o 32 gigabyte di spazio di archiviazione, e potrà essere acquistato nella configurazione con o senza offerte speciali.

Il display ha una densità di 189ppi a fronte di una risoluzione di 1280x800 pixel, un passo in avanti significativo rispetto al suo diretto predecessore. Amazon regalerà come sempre anche spazio di archiviazione illimitata sul cloud proprietario per tutti i propri contenuti.

Il tablet include un processore quad-core da 1,3 GHz, fondamentalmente lo stesso del Fire 7, con la differenza che i gigabyte di RAM passano da 1 ad 1,5. La batteria garantisce fino a dieci ore di lettura, navigazione web e riproduzione di video e musica.

L'audio è gestito da un doppio altoparlante stereo e microfono integrato con supporto Dolby Atmos.

Le dimensioni sono ovviamente più generose: si passa dai 192 x 115 x 9,6 mm di Fire 7 ai 214 x 128 x 9,7 mm di Fire HD 8.

Veniamo quindi ai prezzi:

Fire HD 8 da 16 gigabyte con offerte speciali: 99,99 Euro

Fire HD 8 da 16 gigabyte senza offerte speciali: 114,99 Euro

Fire HD 8 da 32 gigabyte con offerte speciali: 119,99 Euro

Fire HD 8 da 32 gigabyte senza offerte speciali: 134,99 Euro.

L'inizio delle spedizioni è previsto per il 4 Ottobre. Il preordine può però già essere effettuato.