Amazon lancia il nuovo servizio di streaming gratuito MiniTV, ma non ovunque

New entry per il catalogo Amazon. Il colosso di Seattle ha infatti annunciato un nuovo servizio di streaming gratuito, che sulla scia di quanto avvenuto con la piattaforma IMDB TV, si baserà sugli annunci pubblicitari e proporrà web series, spettacoli comici e contenuti relativi a notizie tecnologiche, cibo, moda ed altro.

Almeno nella prima parte, però, la piattaforma sarà esclusiva di Amazon India, ma non è escluso che possa essere estesa anche altrove. Inizialmente infatti iMDB TV era stato lanciato solo negli Stati Uniti ma successivamente è approdato anche in Europa.

L'accesso avviene attraverso l'applicazione di Amazon, ed il catalogo includerà contenuti creati da TVF e Pocket Aces, due dei più grandi web studios del paese. In generale, l'intera programmazione sarà costellata da volti noti agli spettatori indiani, per spingere le visioni e l'adozione nella prima parte.

Nei prossimi mesi comunque a MiniTV si aggiungeranno altri video e contenuti esclusivi: attualmente il servizio è attivo sulla versione Android dell'app, ma prossimamente dovrebbe approdare anche sulla controparte iOS.

La scelta di partire dall'India non è casuale in quanto Amazon sta spingendo sul mercato anche per incrementare il numero di sottoscrizioni a Prime e quindi le visioni tramite Prime Video. Non è chiaro quali siano i piani per i mercati esteri.