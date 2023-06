Amazon lancia l'offerta esclusiva: 30% in meno su OPPO A78 5G

Non ci sono solamente offerte Amazon su TV LG a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in questo periodo. Infatti, il noto portale e-commerce ha lanciato un ampio numero di altre iniziative promozionali, tra cui c'è anche uno sconto non di poco conto sullo smartphone OPPO A78 5G.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto mediante la versione nostrana del portale ufficiale di Andy Jassy, adesso il dispositivo viene venduto a un prezzo pari a 259,90 euro. Stando a quanto si può leggere su Amazon Italia, precedentemente il costo del dispositivo ammontava a 369,99 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 30%.

A conti fatti, dunque, lo sconto è di 110,09 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche il fatto che non si passa nemmeno per rivenditori (in quanto il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon).

In ogni caso, la scheda tecnica di OPPO A78 5G, nel modello coinvolto nell'offerta indicata come "Esclusiva Amazon", comprende 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. La colorazione è invece quella Glowing Black. Da notare per il resto il fatto che lo smartphone in questione è approdato in Italia non da troppo tempo. Per maggiori dettagli sul dispositivo, potreste in ogni caso voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di OPPO.