Amazon lancia offerta lampo su 3 TV DVB-T2 sotto i 200 Euro: vale solo fino stasera!

Continuano ad apparire sempre più offerte su televisori su Amazon: mentre proseguono gli sconti su 7 smart TV Hisense e TCL, sul sito di e-commerce più famoso al mondo sono apparsi 3 TV DVB-T2 Caixun a meno di 200 Euro, in sconto solo fino alla serata di oggi, venerdì 20 agosto 2021.

Offerte lampo Amazon su smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro

Caixun EC24Z2 TV 24 Pollici , HD Televisori, Dolby DTS, (Tuner Triplo (DVB-T2/T/S2/S), HDMI, USB, Media Player: 127,49 Euro

, HD Televisori, Dolby DTS, (Tuner Triplo (DVB-T2/T/S2/S), HDMI, USB, Media Player: 127,49 Euro Caixun EC32Z1 TV LED HD 32'', DVB-T / T2 / S / S2, Nero, 3 x HDMI 2x USB, 1366 x 768 Pixels): 161,49 Euro

32'', DVB-T / T2 / S / S2, Nero, 3 x HDMI 2x USB, 1366 x 768 Pixels): 161,49 Euro Caixun EC32S2N, Smart TV 32" TV LED 2020, WiFi, Netflix, Youtube, Facebook, Tuner Triplo(DVB-T2/T/S2/S), 3xHDMI 2xUSB Media Player: 169,99 Euro

Tutti e tre questi televisori risultano venduti da Caixun, il produttore originale, e spediti da Amazon; dunque, godono della consegna senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti al programma Prime e del pagamento a rate secondo il piano proposto da Cofidis al check-out.

Segnaliamo però che tutte le offerte citate rientrano tra le “Offerte Lampo”, ergo valgono solo fino alle 23:59 della giornata in cui vengono proposte e sono limitate a seconda della disponibilità di unità. In altre parole, le promozioni per i televisori elencati sopra potrebbero concludersi da un momento all’altro, nel momento in cui i TV in magazzino dovessero risultare tutti venduti.

Amazon intanto propone anche diversi smartphone Xiaomi fino al 42% in meno.