Amazon lancia le offerte di fine anno: fino al 40% di sconto per festeggiare

Natale 2021 è passato e la mente delle persone è ora "proiettata" verso Capodanno. Mentre Unieuro ha deciso di rinnovare le promozioni natalizie, Amazon ha scelto di festeggiare l'arrivo del 2022 con le cosiddette "offerte di fine anno".

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa promozionale, fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile usufruire di sconti fino al 40%. Infatti, sul portale ufficiale di Amazon Italia è stata predisposta una pagina che mette in mostra parecchie promozioni legate a un po' tutte le classiche tipologie di prodotti presenti sul noto e-commerce.

Per farvi degli esempi concreti relativamente alle offerte attive in ambito tech, al momento in cui scriviamo è disponibile una promozione a tempo su Amazon Fire TV Stick: il dongle HDMI viene ora proposto a 22,99 euro (anziché 39,99 euro, risparmio del 43%). Tra l'altro, non manca anche uno sconto sul modello Amazon Fire TV Stick 4K Max, dato che quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 38,99 euro (al posto dei precedenti 64,99 euro, sconto del 40%).

Andando oltre ai dispositivi della stessa Amazon, fa capolino un'offerta a tempo relativa al tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite, che viene proposto, nella variante Wi-Fi da 64GB, a un prezzo pari a 169 euro (al posto di 199 euro, risparmio del 15%). Per il resto, quelli citati sono solamente alcuni esempi di promozioni attive per quel che riguarda l'iniziativa "Offerte di fine anno" di Amazon, quindi potrebbe interessarvi dare un'occhiata al popolare portale e-commerce in questi ultimi giorni del 2021.