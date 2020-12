Amazon lancia le offerte di fine anno: sconti su TV, smartwatch e altro

I buoni regalo di Natale sono ormai fuori tempo, ma mancano ancora alcuni giorni prima di approdare nel 2021. Amazon Italia ha dunque deciso di avviare l'iniziativa "Offerte di fine anno", attiva a partire da oggi 26 dicembre 2020. Il termine è fissato per il 31 dicembre 2020, quindi si tratta delle promozioni che concludono l'anno.

Le offerte sono accessibili mediante la pagina ufficiale pubblicata da Amazon. Da quest'ultima apprendiamo che sono già attivi parecchi sconti. Tra i principali prodotti coinvolti, troviamo televisori e smartwatch, ma chiaramente le categorie che rientrano nell'iniziativa sono un po' tutte quelle presenti su Amazon Italia. Per darvi un'idea delle promozioni avviene dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, abbiamo selezionato 3 televisori e 5 smartwatch in offerta in questi giorni.

Amazon Italia - Offerte di fine anno 2020 - 3 TV in sconto

Samsung QE75Q60TAUXZT : 1429,99 euro (al posto di 1999 euro, risparmio del 28%, ovvero di 569,01 euro);

: 1429,99 euro (al posto di 1999 euro, risparmio del 28%, ovvero di 569,01 euro); Sharp Aquos 4T-C65BL2EF2AB : 699 euro (in precedenza 899 euro, sconto del 22%, ovvero di 200 euro);

: 699 euro (in precedenza 899 euro, sconto del 22%, ovvero di 200 euro); Sharp Aquos 4T-C50BL2EF2AB: 429 euro (al posto di 456,99 euro, risparmio del 6%, ovvero di 27,99 euro).

Amazon Italia - Offerte di fine anno 2020 - 3 smartwatch in sconto

Honor Watch ES : 84,14 euro (in precedenza 100 euro, sconto del 16%, ovvero di 15,86 euro);

: 84,14 euro (in precedenza 100 euro, sconto del 16%, ovvero di 15,86 euro); Polar Unite : 119,90 euro (al posto di 149,90 euro, risparmio del 20%, ovvero di 30 euro);

: 119,90 euro (al posto di 149,90 euro, risparmio del 20%, ovvero di 30 euro); UMIDIGI Urun: 39,89 euro (offerta lampo, in precedenza 46,99 euro, sconto del 15%, ovvero di 7,10 euro).

Insomma, Amazon ha lanciato diversi sconti che potrebbero fare gola a un certo tipo di utente.