Amazon lancia le Offerte Anticipate del Black Friday 2023: quanti sconti!

Non ci sono solamente sconti Amazon su notebook da gaming a poter attirare l'attenzione in questo periodo. Infatti, siamo a novembre 2023 ed è tempo di Black Friday, quindi per il popolare store e-commerce è giunta l'ora di lanciare le relative Offerte Anticipate.

Al netto delle offerte sui prodotti Amazon Echo, la versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy mette ora in evidenza un ampio numero di iniziative promozionali in ambito Tech (e non solo). Sì, avete capito bene: nonostante manchi ancora un po' di tempo al Black Friday, risulta già possibile iniziare a risparmiare.

Per dare un'occhiata alle cosiddette Offerte Anticipate, infatti, basta collegarsi all'apposita pagina del Black Friday di Amazon Italia. In quest'ultima, al netto del banner che ricorda che l'iniziativa "Settimana del Black Friday" sarà attiva dal 17 al 27 novembre 2023, risultano insomma presenti anche sconti che possono andare oltre il 50%.

Per intenderci, in questo contesto viene già messo in evidenza persino il negozio Amazon di Natale, ma per fare un esempio pratico sono attivi sin da ora degli sconti sugli accessori Belkin. Tra questi, risulta possibile acquistare un Hub USB-C a 79,99 euro, al posto del prezzo più basso recente che era stato di 95,14 euro. Per il resto, chiaramente sono gradualmente in arrivo miriadi di sconti, come ci si aspetta da un Black Friday di Amazon.