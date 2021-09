Amazon lancia le Offerte inaspettate: 32% di sconto su SSD e molto altro

Dopo aver trattato l'offerta di Amazon sullo smartphone Samsung Galaxy S21+, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate dal noto portale e-commerce. Infatti, Amazon ha avviato degli sconti legati alla sezione chiamata "Offerte inaspettate".

In particolare, nella pagina dedicata a quest'ultima abbiamo notato la presenza di offerte relative anche al mondo tech, tra cui uno sconto del 32% sull'SSD Kingston KC600 (2,5", 256GB), proposto a 43,99 euro anziché 64,99 euro. Tuttavia, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy è solita mettere in offerta un po' di tutto mediante questa sezione.

Per farvi altri esempi concreti, al momento in cui scriviamo la chiavetta NOW Smart Stick con tre mesi di abbonamento a scelta tra Cinema ed Entertainment viene venduta a 19,99 euro. Si tratta di un possibile risparmio del 33%, in quanto dal sito Web ufficiale di Amazon Italia apprendiamo che solitamente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 29,99 euro. Per il resto, non manca un'offerta sulle cuffie Corsair HS70, proposte a 104,99 euro. In questo caso lo sconto è pari al 5%, considerando il fatto che in precedenza il costo era di 109,99 euro.

In ogni caso, se volete dare un'occhiata un po' a tutti gli sconti, potete fare riferimento alla pagina di Amazon Italia dedicata alle "Offerte inaspettate".