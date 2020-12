Amazon lancia le Offerte di Natale: sconti dal 7 al 23 Dicembre

Amazon lancia in giornata odierna le "Offerte di Natale", una serie di promozioni che saranno attive fino al 23 Dicembre e che permettono agli utenti di acquistare regali natalizi per i propri cari a prezzi ridotti. Non mancano ovviamente i prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra le promozioni troviamo un'ampia gamma di offerte su dispositivi Huawei, tra cui Huawei Watch GT2, Huawei P40, Huawei MatePad T8, gli auricolari Huawei FreeLace Pro e Huawei Band 4.

Non mancano anche le offerte sui prodotti Razer, dedicati al gaming. Sono disponibili ad esempio degli sconti sulle cuffie da gaming Kraken X, il mouse DeathAdder V2, la tastiera Cynosa Lite ed il controller Razer Wolverine Tournament Edition.

Amazon già ad inizio mese aveva invitato gli utenti ad anticipare di qualche giorno le compere di Natale in quanto potrebbero verificarsi ritardi con i corrieri a causa della mole di lavoro più elevata causata anche dalla pandemia di Coronavirus.

Tutte le offerte di Natale targate Amazon sono disponibili nella pagina dedicata. Ovviamente nelle prossime ore segnaleremo su queste pagine tutte le migliori promozioni proposte da Amazon.

Ricordiamo che Amazon, in occasione del periodo natalizio, dà anche la possibilità di effettuare il reso fino al prossimo 31 Gennaio 2021. Avete trovato qualcosa d'interessante? Fatecelo sapere nei commenti.