Amazon lancia offerte su smartwatch Huawei, anche a metà prezzo e al minimo storico

State cercando uno smartwatch ma non sapete dove sbattere la testa? Eccovi alcune potenziali scelte ora disponibili a prezzi particolarmente vantaggiosi: oltre ai Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro in offerta, su Amazon Italia ci sono anche diversi smartwatch Huawei in sconto al minimo storico, anche a metà prezzo.

Offerte Amazon su smartwatch Huawei

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64", 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Blu (Distilled Blue): 49,90 euro

HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch, Display FullView da 1,74", Chiamate Bluetooth al polso, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, Allenamenti guidati, +6 mesi estensione di garanzia, Midnight Black: 119,90 euro

HUAWEI Watch GT Runner Smartwatch Adattatore AP52, Programma di Allenamento Scientifico, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, GNSS Dual-Band 5 Sistemi, Mappatura Attività Fisica, AI Running Coach, Grigio: 149,90 euro

Smartwatch Adattatore AP52, Programma di Allenamento Scientifico, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, GNSS Dual-Band 5 Sistemi, Mappatura Attività Fisica, AI Running Coach, Grigio: 149,90 euro Huawei Watch GT 3 Smartwatch, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità Allenamento, Adattatore Ap52, Acciaio/Nero/Cinturino in Pelle Marrone, 46 mm: 189,90 euro

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46 mm Smartwatch Orologio Uomo, Quadrante in Vetro Zaffiro, Monitoraggio della Salute 24h, SpO2, Durata Batteria fino a 14 Giorni, 5ATM, GPS, Pelle: 299,90 euro

46 mm Smartwatch Orologio Uomo, Quadrante in Vetro Zaffiro, Monitoraggio della Salute 24h, SpO2, Durata Batteria fino a 14 Giorni, 5ATM, GPS, Pelle: 299,90 euro HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43 mm Smartwatch Orologio Donna, Elegante Design in Ceramica, Quadrante in Vetro Zaffiro, Monitoraggio della Salute 24h, SpO2, 5ATM, GPS, Ceramica: 399,90 euro

Tutti questi smartwatch risultano disponibili ai prezzi citati per 12 giorni o fino ad esaurimento scorte. Amazon si occuperà di vendita e spedizione, assicurando la consegna gratuita ai clienti Prime anche in un singolo giorno. Nel caso dei modelli più costosi, il pagamento può anche essere effettuato a rate con Cofidis al check-out.

Osservando lo storico dei prezzi, infine, segnaliamo che la maggior parte dei succitati smartwatch Huawei sono venduti al prezzo più basso di sempre. Insomma, si tratta davvero di sconti da non perdere.

