Amazon lancia la pagina per i recall e per i prodotti non sicuri: tracking degli ordini

Andando oltre alle novità relative al progressivo abbandono delle buste imbottite di plastica di Amazon, è tornato il momento di approfondire ulteriori questioni legate al colosso dell'e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha annunciato il lancio di una pagina dedicata ai prodotti richiamati o non sicuri.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nonché come spiegato a livello ufficiale direttamente mediante un post pubblicato nella giornata del 25 luglio 2023 sul blog di Amazon, nonostante quest'ultima affermi di non essere responsabile per i prodotti di terze parti venduti sul suo popolare portale e-commerce, sta ora implementando la possibilità per gli utenti di rimanere informati in merito a ciò che hanno acquistato.

In parole povere, c'è una sorta di "tracking degli ordini": se un prodotto comprato in passato dall'utente viene richiamato o risulta al centro di avvisi di sicurezza, il tutto comparirà nell'apposita nuova pagina. In questo modo, i clienti di Amazon potranno restare aggiornati in merito ai problemi noti relativi ai singoli prodotti.

Si punta insomma a offrire un maggior livello di consapevolezza ai clienti, andando tra l'altro a sfruttare un sistema che sarà anche in grado di inviare messaggi di posta elettronica agli utenti, informando questi ultimi dei dettagli del richiamo coinvolto. Sembra quindi trattarsi di un periodo di novità in generale per lo store e-commerce, considerando anche il successo dei pagamenti col palmo di Amazon, che non sta di certo passando inosservato.