Amazon lancia Prime Now anche a Roma: consegna in un'ora su generi alimentari

Piacevole novità per gli utenti Amazon Prime di Roma. Il colosso di Jeff Bezos infatti ha annunciato l'estensione anche nella capitale del servizio Prime Now, che come noto consente di effettuare la spesa direttamente dall'applicazione per poi vedersela consegnata a casa nel giro di poche ore, a seconda dell'opzione scelta.

Scegliendo la consegna in due ore dall'ordine infatti verranno addebitate spese di spedizione di 3,49 Euro per gli ordini inferiori ai 50 Euro, mentre per la consegna in un'ora è previsto un importo fisso di 7,99 Euro.

Il servizio in precedenza era disponibile solo a Milano, e come riportato dal Messaggero è stato esteso anche ad alcune zone della capitale. I residenti capitolini potranno scegliere oggetti dai supermercati Pam Panorama. Rientrano nella lista dei prodotti beni di prima necessità quale acqua minerale, latte, uova e biscotti.

Prime Now è accessibile tramite app ed il sito primenow.amazon.it dalle 8 di mattina a mezzanotte. Amazon ha anche specificato che fino al termine dell'anno per accedere alla consegna gratuita in due ore basterà effettuare 25 Euro di spesa e non 50.

Soddisfatta la country manager di Amazon Italia, Mariangela Marseglia, la quale in una dichiarazione ha affermato che "Milano è stata una città pilota, la seconda città in Europa e la terza nel mondo ad avere Prime Now, che oggi esiste in 50 Paesi nel mondo. E ora arriviamo a Roma con un servizio che è il risultato di ciò che abbiamo imparato a Milano e a livello internazionale. Puntiamo a dare ai clienti la stessa esperienza d'acquisto di un supermercato classico".

Prime Now a Roma è abilitato nei quartieri che rientrano nei seguenti codici di avviamento postale: 00177 - 00171 - 00162 - 00159 - 00158 - 00157 - 00173 - 00169 - 00156 - 00155 - 00139 - 00138 - 00137 - 00133 - 00131 - 00199 - 00198 - 00197 - 00196 - 00195 - 00193 - 00192 - 00191 - 00183 - 00182 - 00181 - 00179 - 00176 - 00175 - 00174 - 00172 - 00161 - 00141 - 00136 - 00187 - 00186 - 00185 - 00184.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo indirizzo.