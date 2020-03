Amazon lancia Prime Video Cinema negli USA, per noleggiare i film attesi al cinema

Tempo di novità per Amazon Prime Video. Negli Stati Uniti alla piattaforma d'intrattenimento, per fare fronte alla crisi dell'industria cinematografica che sta accusando il danno più importante dalla pandemia di Coronavirus. La società di Jeff Bezos ha lanciato un nuovo servizio battezzato "Prime Video Cinema", che permette di noleggiare i film.

Nell'apposita sezione implementata nella homepage del servizio, è possibile acquistare o noleggiare le pellicole attese nelle sale cinematografiche e che non hanno potuto raggiungere i cinema a causa delle chiusure imposte dai governi nazionali.

Secondo quanto riportato da CNET, i film presenti in lista sono i seguenti:

Onward - Oltre la magia;

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn;

The Hunt;

The Invisible Man;

Emma.

Onward ad esempio è disponibile solo al prezzo di acquisto di 18,49 Dollari, mentre gli altri solo sotto forma di noleggio. A quanto pare però saranno disponibili solo per 48 ore.

Settimana prossima saranno aggiunti Birds of Prey e The Way Back, insieme a Bloodshot. Il catalogo può essere consultato attraverso questo indirizzo. Al momento non è chiaro se Amazon abbia intenzione di espanderlo anche ad altri mercato o meno.