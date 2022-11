Amazon lancia Prime Video Mobile da 7,30 dollari all'anno: test in corso in India

Dopo avere rilasciato l’upgrade gratuito di Amazon Music per abbonati Prime, il gigante dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos introduce una nuova fascia di prezzo per Prime Video, anche se non in tutto il mondo. Questa nuova tariffa, per la gioia degli utenti, è il modo più economico per accedere alla piattaforma di streaming.

Stando a quanto ripreso dai colleghi di TechCrunch, la società di Seattle ha deciso di introdurre in India l’abbonamento annuale Prime Video Mobile Edition da 7,30 dollari, convertiti dalle 599 rupie indiane. Da dichiarazioni ufficiali, si evince che questo abbonamento è stato testato nel corso degli ultimi mesi e il feedback è stato particolarmente positivo: i consumatori hanno apprezzato il compromesso dei video alla risoluzione standard e solo su dispositivi mobili per un prezzo annuale sensibilmente ridotto.

Questo abbonamento è già disponibile in India tramite app e sito Amazon Prime Video ed è una mossa importante nell’industria dell’intrattenimento nazionale. Servizi rivali come Netflix e Disney+ Hotstar, infatti, hanno visto il numero di abbonati crescere esponenzialmente, e ciò è dovuto a un prezzario molto competitivo. Ad esempio, Netflix Basic costa solo 199 rupie (2,4 dollari) al mese e consente lo streaming di serie TV e film su qualsiasi dispositivo, ma solo a 480p. Ancora una volta, il compromesso della bassa risoluzione risulta vincente.

In un mercato come quello indiano, ricco di potenziali consumatori che non possono accedere ai piani “tradizionali” per ragioni economiche, queste soluzioni sono necessarie per ampliare il bacino di utenza. Sebbene sia altamente improbabile un suo lancio in Italia o in altre regioni del mondo, tenere gli occhi aperti per una novità simile non fa male.

Pochi giorni addietro, invece, Amazon ha confermato il supporto per Matter sui dispositivi Echo.