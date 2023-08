Amazon lancia Ritorno a Scuola: è ancora presto, ma ci sono sconti Tech

Non sono poche le iniziative promozionali attive sui principali store e-commerce in questo periodo estivo. Al netto infatti di quelli che sono i 7 modi per risparmiare di Amazon, in quel contesto risultano disponibili altre possibilità non di poco conto. Certo: c'è già anche la promozione Ritorno a Scuola.

Per i ragazzi all'ascolto: tranquilli, non è ancora arrivato il momento di farsi trovare sui banchi di scuola, anche perché prima c'è quantomeno un bel Ferragosto da passare. Tuttavia, quest'occasione potrebbe in realtà risultare ghiotta anche per gli studenti (e non solo per i genitori alla ricerca di risparmiare sui libri scolastici), visto che non manca una sezione Elettronica.

Le cose si fanno decisamente più interessanti, vero? Ebbene, collegandosi alla pagina Amazon dell'iniziativa e selezionando la succitata sezione, risulta possibile dare un'occhiata a un ampio numero di sconti su prodotti Tech. Le tipologie di dispositivi coinvolte sono delle più disparate e possono comprendere anche smartphone e tablet.

Al momento in cui scriviamo, ad esempio, di mezzo ci sono poi router, webcam e mouse. Capite bene insomma che dare un'occhiata al tutto, andando anche oltre al ritorno sui banchi di scuola, potrebbe rivelarsi potenzialmente intrigante in generale per chi è alla ricerca di possibilità di risparmio in ambito tecnologico.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!