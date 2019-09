Amazon lancia i Samsung Days: tanti sconti sui TV, tra cui The Frame ed i QLED

Amazon annuncia oggi il via dei Samsung Days, sei giorni di promozioni in cui proporrà a prezzi scontati tantissimi prodotti della società coreana. In questa notizia, nello specifico, ci soffermiamo sui televisori in promozione, tra cui figura anche il The Frame.

Samsung Days

Samsung UE55NU7091UXZT 4 K UHD Smart TV 55", Serie7 NU7091 [Classe di Efficienza Energetica A], Nero, Senza installazione [Classe di efficienza energetica A]: 399 Euro (799 Euro);

Samsung UE32N5070AUXZT TV Full HD 32" DVB-T2CS2, Serie N5070, Classe di Efficienza Energetica A, 1920x1080 Pixels, Nero (2018): 199 Euro (329 Euro);

Samsung UE43LS03NAUXZT The Frame Cornice TV 4K UHD 43" DVB-T2CS2, 3840 x 2160 Pixels, Nero (2018), [Classe di efficienza energetica B]: 599 Euro (1.199 Euro);

Samsung UE55LS03NAUXZT The Frame Cornice TV 4K UHD 55", DVB-T2CS2, 3840 x 2160 Pixels, Nero (2018), [Classe di efficienza energetica B]: 949 Euro (1.270,99 Euro);

Samsung UE82RU8000U Smart TV 4K Ultra HD 82" Wi-Fi, Serie RU8000 2019, 3840 x 2160 Pixels, Nero [Classe di efficienza energetica A]: 2.049 Euro (2.999 Euro);

Samsung UE65RU7450UXZT Smart TV 4k Ultra HD 65" Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7450, 3840 x 2160 Pixels, Silver, 2019 [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A+]: 799 Euro (1.199 Euro);

Samsung QE65Q64RATXZT - Serie Q60R - Modello Q64R (2019) - QLED Smart TV 65", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A+]: 1.049 Euro (1.699 Euro);

Samsung QE49Q64RATXZT - Serie Q60R - Modello Q64R (2019) - QLED Smart TV 49", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A]: 699 Euro (999 Euro);

Samsung QE55Q64RATXZT - Serie Q60R - Modello Q64R (2019) - QLED Smart TV 55", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A]: 799 Euro (1.299 Euro);

Samsung UE43RU7450UXZT Smart TV 4k Ultra HD 43" Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7450, 3840 x 2160 Pixels, Silver, 2019 [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A]: 399 Euro (599 Euro);

Samsung UE50RU7450UXZT Smart TV 4k Ultra HD 50" Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7450, 3840 x 2160 Pixels, Silver, 2019 [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A]: 449 Euro (699 Euro);

Samsung UE55RU7450UXZT Smart TV 4k Ultra HD 55" Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7450, 3840 x 2160 Pixels, Silver, 2019 [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A]: 499 Euro (899 Euro).

Amazon ha precisato che le offerte saranno valide fino al prossimo 30 Settembre, e beneficeranno di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la spedizione gratuita e veloce per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento.