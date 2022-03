Amazon lancia sconti su computer portatili MSI: modello con RTX 3060 al minimo storico!

Siete alla ricerca di un computer portatile performante e affidabile? Amazon ha tutte le proposte perfette per le vostre necessità: oltre al laptop da gaming ASUS ROG al minimo storico, il colosso dell’e-commerce propone in questi giorni anche diversi computer portatili MSI in offerta, tra cui un modello con RTX 3060.

Sconti Amazon su computer portatili MSI

MSI Modern 14 B11MOU-661XIT , Notebook 14" FHX 60Hz, Intel I3-1115G4, Intel UHD, 256GB SSD M.2 PCie 3.0, 8GB RAM DDR4, WiFi 6, No-OS [Layout e Garanzia ITA]: 499 Euro

MSI Modern 15 A5M-222IT , notebook 15.6 Full-HD, Ryzen 5 5500U, 8GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, Win 10 Home, nero, S: 649 Euro

MSI Prestige 14 Evo A11M-014IT , Notebook 14" FHD, Intel Core I7-1185G7, Intel Iris Xe, 16GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 PCIe 4.0, FingerPrint Reader, Win 10 Home [Garanzia e Layout ITA]: 1.099 Euro

MSI Creator Z16 A11UE-069IT, Notebook 16" QHD+, 120Hz DCI-P3 100%, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 3.0, 32GB RAM, WiFi 6E, Win 10 Pro [Layout e Garanzia ITA]: 2.249 Euro

Osservando nel dettaglio i dati raccolti da Keepa, solamente il laptop MSI Prestige 14 Evo non risulta essere proposto al prezzo più basso di sempre; pertanto, il trio restante è quello da tenere attentamente sott’occhio per un eventuale acquisto.

Amazon si occuperà dunque di vendita e spedizione, con consegna senza costi aggiuntivi. Il pagamento potrà essere effettuato a rate con Cofidis secondo piano proposto al check-out. Infine, se volete misure di sicurezza aggiuntive potrete allungare la durata della garanzia di due o tre anni pagando una somma extra.

A proposito di computer portatili in offerta, attenti al laptop da gaming MSI in sconto da Unieuro.