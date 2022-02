Amazon lancia sconti su smartwatch Huawei, anche al prezzo minimo storico

Oltre agli smartwatch Amazfit in offerta su Amazon, il portale di Andy Jassy propone anche smartwatch Huawei con sconti importanti: si parla di tagli anche fino a 120 Euro sul listino e cifre pari al minimo storico registrato. Vediamo quali sono i modelli interessati.

Sconti Amazon su smartwatch Huawei

HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47” a Colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell’Ossigeno, Resistente all’Acqua, Nero (Graphite Black): 32,77 Euro

Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47” a Colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell’Ossigeno, Resistente all’Acqua, Nero (Graphite Black): 32,77 Euro HUAWEI WATCH FIT ELEGANT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, GPS Integrato, 5ATM, Frosty White: 85,40 Euro

Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, GPS Integrato, 5ATM, Frosty White: 85,40 Euro HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black: 99,58 Euro

Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black: 99,58 Euro HUAWEI WATCH GT 2e Smartwatch, 1.39" AMOLED HD Touchscreen, GPS e GLONASS, Auto Rileva 6 Sport, Tracking di 15 Sport Diversi, VO2Max, Battito Cardiaco in Tempo Reale, Mint Green: 104,99 Euro

Smartwatch, 1.39" AMOLED HD Touchscreen, GPS e GLONASS, Auto Rileva 6 Sport, Tracking di 15 Sport Diversi, VO2Max, Battito Cardiaco in Tempo Reale, Mint Green: 104,99 Euro HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39" AMOLED HD, 2 settimane utilizzo con una ricarica, GPS e GLONASS, SpO2, 100+ Modalità di allenamento, Chiamate Bluetooth, Nero (Night Black): 163,91 Euro

Smartwatch, Touchscreen 1.39" AMOLED HD, 2 settimane utilizzo con una ricarica, GPS e GLONASS, SpO2, 100+ Modalità di allenamento, Chiamate Bluetooth, Nero (Night Black): 163,91 Euro HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39 pollici AMOLED HD, con Adattatore Ap52, 2 Settimane di Utilizzo con una Ricarica, Chiamate Bluetooth, Monitoraggio del Battito Cardiaco, Nero: 179,90 Euro

Si segnala che, sebbene diversi modelli tra quelli citati si trovino al prezzo minimo storico, è doveroso verificare l’affidabilità del rivenditore in certi casi in quanto potrebbe essere una parte terza anziché Amazon. Nonostante ciò, nella maggior parte dei casi rimane disponibile la consegna gratuita in un giorno per coloro che sono iscritti a Prime, mentre il pagamento a rate con Cofidis è possibile solamente per i due ultimi modelli citati.

