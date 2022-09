Amazon lancia uno sconto di 200 euro su un TV OLED di Sony del 2022

Al netto del fatto che ora potete ascoltare le notizie di Everyeye mediante l'apposito tasto (ciao dalla voce guida), dopo la doppia offerta Amazon su un monitor Samsung è giunto il momento di approfondire un'altra promozione del noto portale e-commerce. Infatti, su quest'ultimo è comparso uno sconto su un TV OLED di Sony uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello Sony XR48A90KPAEP viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.799 euro su Amazon Italia. Da quest'ultima versione del sito Web dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che precedentemente il costo del televisore era di 1.999 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 10%.

Lo sconto è insomma di 200 euro, cosa che può risultare potenzialmente interessante per un buon numero di persone, se si considera anche che si fa riferimento a un modello uscito da relativamente poco tempo. Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche, troviamo un pannello da 48 pollici con risoluzione 4K. Si tratta di un Google TV.

Per il resto, non siamo riusciti a scovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Insomma, la promozione lanciata da Amazon Italia, che tra l'altro non passa per rivenditori, può risultare interessante su più fronti.