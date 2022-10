Amazon lancia uno sconto del 40% sul robot aspirapolvere Rowenta

Dopo aver approfondito le offerte Amazon su monitor Samsung, è giunto il momento di tornare a dare un'occhiata a quanto messo in promozione in ambito tech sul noto portale e-commerce. Ebbene, questa volta è finito al centro di un'iniziativa promozionale il robot aspirapolvere Rowenta ‎Serie 80 RR7747WH.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene ora venduto a un prezzo pari a 179,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 299 euro. C'è dunque uno sconto del 40%, ovvero è possibile risparmiare 119,01 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un robot aspirapolvere. Il modello messo in offerta da Amazon dispone di un'autonomia stimata di 2 ore, mentre tra i casi d'uso indicati rientrano anche pavimenti duri, peli di animali e tappeti. Il robot funge inoltre da lavapavimenti, viene venduto in colorazione bianca e presenta diverse funzionalità smart.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare il robot Rowenta ‎Serie 80 RR7747WH né sul portale ufficiale di MediaWorld né sul sito Web ufficiale di Unieuro. Insomma, la promozione avviata dai rivenditori di Amazon Italia può rivelarsi interessante sotto più punti di vista.