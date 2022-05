Amazon lancia uno sconto del 50% sullo smartwatch Fitbit Versa 2

Al netto dello sconto di Amazon sullo smartwatch per bambini Vodafone Neo, sul popolare portale e-commerce ci sono altre promozioni relative agli indossabili, ovviamente pensate anche per chi ha un po' di anni in più. A tal proposito, non manca un'offerta sullo smartwatch Fitbit Versa 2.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene proposto a un prezzo pari a 98,99 euro sul portale ufficiale di Amazon Italia. Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto ammontava a 199,95 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 50%, ovvero lo sconto è pari a 100,96 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di uno smartwatch che non costi troppo. Per intenderci, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro propone lo smartwatch a 119,99 euro (anche se c'è uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, che porta il prezzo finale a 113,99 euro), così come MediaWorld vende il dispositivo a 119,99 euro.

Per il resto, se avete intenzione di approfondire in generale il mondo degli smartwatch low cost, potrebbe interessarvi fare riferimento al nostro speciale sui migliori smartwatch sotto i 100 euro, dato che in quest'ultimo abbiamo approfondito diverse altre soluzioni che potreste reputare interessanti.