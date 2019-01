Amazon lancia Scout: il robot che effettua le consegne in autonomia

Amazon continua a puntare sulla robotica per velocizzare il più possibile non solo le operazioni in magazzino, ma anche per facilitare le consegne. L'ultimo annuncio del colosso di Seattle va proprio verso questa direzione: la compagnia di Jeff Bezos infatti ha lanciato "Amazon Scout", un nuovo tipo di robot.

Come vi mostriamo nel video in apertura, il robot a sei ruote è in grado di consegnare i pacchi agli utenti senza alcun ausilio: è infatti indipendente al 100%.

A livello di dimensioni Scout ha le dimensioni di un piccolo cooler, ed a livello di velocità cammina a velocità sostenuta. Amazon, nel comunicato stampa diffuso sottolinea che è in grado di camminare tranquillamente in sicurezza aggirando "animali domestici, pedoni e qualsiasi ostacolo".

Un programma di prova sarà lanciato nella contea di Snohomish, una regione a nord della città natale di Amazon, a Seattle, nello stato di Washington. Inizialmente l'e-commerce schiererà un esercito di sei Scout, che lavoreranno nelle ore diurne durante la settimana.

Si tratta senza dubbio di un passo in avanti significativo, che però potrebbe portare ad un punto di non ritorno secondo molti. Qualora i test dovessero andare come previsto, per i corrieri potrebbero diminuire gli introiti e le commesse da parte di quello che è stabilmente uno dei clienti più importanti.