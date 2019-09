Amazon lancia il servizio musicale con i lossless: ecco Music HD

Amazon ha annunciato oggi il lancio di un nuovo piano di abbonamento per il suo servizio di streaming musicale, Amazon Music HD, che permette di ascoltare 50 milioni di tracce presenti nel catalogo alla qualità lossless, la massima disponibile, grazie al supporto ai file a 16 bit e frequenze di campionamento di 44,1 kHz e superiori.

La società di Seattle ha sottolineato che presto milioni di tracce potranno essere ascoltate in UHD alla qualità massima di 24 bit / 48 kHz (o 96 a 192 kHz). Il piano, attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone, ha un costo di 12,99 Dollari al mese per gli iscritti al programma Prime e 14,99 Dollari per i clienti abituali.

E' chiaro che si tratta di un servizio di nicchia, per gli audiofili che intendono ascoltare le tracce dei propri artisti preferiti alla massima qualità disponibile.

Aspetto importante e non di secondaria importanza è che Amazon Music HD è progettato per essere integrato all'interno dell'applicazione di Amazon Music Unlimited esistente per iOS, Android, web e per i dispositivi Fire ed Echo. La differenza di prezzo per i già abbonati a Music Unlimited è minima, e per effettuare l'upgrade del piano dovranno sborsare solo 5 Dollari in più al mese.

Per i nuovi abbonati è previsto un periodo di prova gratuita di 90 giorni. Sull'arrivo in Italia al momento non sono disponibili informazioni.

Giornata di grandi annunci quindi per Amazon, dopo il lancio di Prime Student in Italia.