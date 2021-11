Amazon lancia Smart Air Quality Monitor per misurare la qualità dell'aria in casa

Nella giornata di oggi, 3 novembre 2021, Amazon annuncia l’arrivo di Smart Air Quality Monitor anche in Italia. Si tratta di uno strumento utile alla misurazione della qualità dell’aria in ambienti chiusi, dalla propria casa all’ufficio, così da osservare con precisione la presenza di possibili allergeni e tossine.

Questo dispositivo prodotto dalla società di Seattle consentirà ai clienti di controllare in maniera estremamente semplice la qualità dell’aria della casa, così da avere la possibilità di renderla più sana. Stando alle stime dell’EPA (United States Environmental Protection Agency), il nostro tempo al chiuso va trascorso in massima sicurezza, evitando che alcuni agenti atmosferici inquinanti risultino nocivi per la salute nostra e dei nostri cari. Considerato che, normalmente, essi sono presenti fino a due o cinque volte in più rispetto agli ambienti esterni, strumenti come Amazon Smart Air Quality Monitor sono essenziali.

L'obiettivo di Amazon è quello di costruire una tecnologia che contribuisca a rendere la casa più sana e confortevole per tutti. Ma cosa fa esattamente uno strumento di misurazione della qualità dell'aria come Amazon Smart Air Quality Monitor? In parole povere, rileva particelle come polvere, composti organici, monossido di carbonio, temperatura e umidità, infine offrendo delle statistiche importanti e consigli per migliorare la qualità. Per esempio, mantenere la finestra aperta durante il giorno, pulire le bocchette d’areazione, o aggiungere un depuratore nella propria abitazione.

Seguendo questi piccoli accorgimenti, i quali vengono dati anche da dispositivi Echo e Alexa quando loro richiesto grazie alla sincronizzazione con il nuovo prodotto Amazon, gli utenti che hanno provato Smart Air Quality Monitor hanno notato chiari benefici alla luce della loro maggiore consapevolezza sulla qualità dell'aria nelle loro case. Buona parte di essi ha riferito che ora respirano e dormono meglio in casa.

Amazon Smart Air Quality Monitor sarà disponibile per il preordine a partire da oggi a 79.99 Euro e verrà spedito ai clienti a partire dall’8 dicembre.

Ricordiamo, in conclusione, che Amazon sta festeggiando il compleanno di Alexa con tanti sconti su prodotti Echo e Fire TV Stick.