Amazon lancia una super promozione su Echo Show 5: ma solo per poche ore!

Super promozione lanciata da Amazon su Echo Show 5 di seconda generazione, lo smart speaker basato su Alexa. Il colosso di Seattle infatti permette di portare a casa due dispositivi a prezzi davvero super.

Nello specifico, gli utenti avranno la possibilità per poche ore di acquistare due Echo Show 5 di seconda generazione a soli 79,98 Euro. Ciò che bisogna fare è aggiungere, tramite la scheda prodotto, due Echo Show al carrello ed inserire il codice promozione "ECHOSHOW5" al momento del pagamento. In questo modo il sistema provvederà a stornare l'importo corrispettivo e a far calare il prezzo.

L'offerta sarà attiva fino alle 23:59 di oggi, martedì 17 Maggio 2022. Di seguito i termini e le condizioni:

Questa offerta (“l’offerta”) è valida per tutti i clienti di Amazon.it che acquistano 2 dispositivi Echo Show 5 (2ª generazione) in una singola transazione e inseriscono il codice promozionale ECHOSHOW5 al momento del pagamento. L’offerta prevede che venga applicato uno sconto di 90 € all’importo totale per l’acquisto del set da due dispositivi.

Lo sconto verrà distribuito proporzionalmente tra tutti gli articoli in promozione presenti nel tuo ordine.

L’offerta è limitata a un set da 2 dispositivi per cliente.

I prodotti devono essere acquistati in un unico ordine e consegnati allo stesso indirizzo, con un singolo metodo di spedizione.

L’offerta è valida solo sugli articoli venduti da Amazon EU S.à r.l. su www.amazon.it. L’offerta non è valida per gli acquisti da Amazon Warehouse Deals o da rivenditori di terze parti su Amazon, anche se contrassegnati con “spedito da Amazon” o “Prime”.

Le spese per l’affrancatura e la spedizione verranno applicate a ogni articolo in conformità alle tariffe e alle politiche di Amazon per le spedizioni standard o del fornitore terzo partecipante, come applicabile.

L’offerta non può essere trasferita, rivenduta o combinata con altre offerte.

L’offerta è valida solo per i clienti con un indirizzo di consegna in Italia.

L’offerta non è valida per gli acquisti 1-Click o gli ordini effettuati tramite Alexa.

Se non diversamente indicato nella rispettiva pagina della promozione, questa offerta non può essere applicata a ordini già esistenti o in combinazione con altre offerte.

In caso di reso di uno dei prodotti soggetti alla presente offerta, il rimborso corrisponderà all’importo effettivo speso per acquistare il prodotto, secondo le politiche di reso applicabili.

L’offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe essere ritirata o modificata senza preavviso. L’offerta non prevede un’alternativa in denaro.

Si applicano le Condizioni d’uso e di vendita di Amazon.it, i Termini di utilizzo del dispositivo Amazon e i Termini di utilizzo di Alexa.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente nella pagina dedicata all'offerta su Echo Show 5.