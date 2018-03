Amazon lancia i Teacher's Day: sconti su portatili e PC il 24 e 25 Marzo

Il prossimo 24 e 25 Marzo, su Amazon Italia si terranno i Teacher's Day , due giorni che, come ampiamente prevedibile dal nome, permetteranno di godere di interessanti promozioni su tutti i prodotti destinati all'educazione.

Il gigante degli e-commerce ha già messo su un'apposita pagina ufficiale, raggiungibile attraverso l'apposito indirizzo, che il prossimo 24 e 25 Marzo consentirà di accedere a sconti su vari prodotti.

Sono anche state predisposte delle categorie, che includono monitor, portatili, tablet, desktop, digitalizzatori di appunti, tavolette grafiche, calcolatrici, stampanti in 3D, software e prodotti relativi alla robotica educativa. E' chiaro che potrebbe trattarsi di un'occasione gustosissima per cambiare il proprio portatile. Ciò che resta da capire è se la promozione sarà accessibile solo da coloro che posseggono la Carta del Docente oppure se da tutti gli utenti, ma per la conferma bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

E' anche disponibile un'apposita sezione dedicata ai nuovi portatili basati sui processori Intel, da cui si accede ad offerte specifiche su laptop HP, Acer Swift, Acer Aspire 3, Lenovo Ideapad ed altri. Chiaramente, provvederemo come sempre a riportarvi su queste pagine le migliori offerte che verranno proposte.



Dal 24 marzo, le offerte saranno visibili nella pagina di Amazon.it dedicata ai Teacher's Day, seguiteci per scoprire le promozioni più interessanti in arrivo.