Amazon lancia Titan Image Generator: l'IA business con watermark invisibili

Andando oltre all'annuncio del chatbot AWS Q, è una Amazon che strizza ampiamente l'occhio all'intelligenza artificiale quella di fine novembre 2023. Infatti, il colosso dell'e-commerce ha colto l'occasione della conferenza re:Invent per lanciare il generatore di immagini IA Titan Image Generator.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e The Verge, nonché come reso noto direttamente tramite il portale ufficiale di AWS, quest'ultimo è pensato per gli sviluppatori, in quanto si sta cercando di portare alla creazione di più applicazioni in grado di generare immagini mediante intelligenza artificiale.

Questo, tra l'altro, facendo uso di default di "watermark invisibili", così da consentire a tutti di comprendere se un contenuto è stato generato dall'IA o meno. Di mezzo c'è l'utilizzo di apposite API. "Volevamo un modo per contrassegnare un'immagine creata con l'intelligenza artificiale e realizzata specificamente con Titan Image Generator che non interferisse con la grafica, non avesse latenza e non potesse essere ritagliato o compresso", ha dichiarato Vasi Philomin, vice president for generative AI di AWS, in un'intervista.

Al netto di questo, ovviamente sono state predisposte anche delle limitazioni per bloccare sul nascere potenziali utilizzi impropri dello strumento. In ogni caso, il modello text-to-image Titan rappresenta un passo importante per Amazon in questo campo. Chiaramente, considerando anche che la succitata conferenza re:Invent è legata ad AWS, il focus risulta posto più che altro in ambito business. Gli sviluppatori che vorranno fare uso del modello dovranno passare per Amazon Bedrock.

Stando a quanto indicato dalla società di Andy Jassy, Titan Image Creator è in grado di garantire a questa platea delle "immagini realistiche e di qualità professionale". Durante l'evento, è stato mostrato che non solo il modello IA di Amazon può generare immagini a partire da un prompt testuale, ma può anche essere utilizzato per modificare sfondi. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: l'immagine di copertina è stata diffusa direttamente da Amazon ed è legata al modello.