Amazon lancia il vero Black Friday 2021: il nuovo Samsung Galaxy M52 5G già in sconto

Non ci sono solamente sconti relativi a smartphone Xiaomi su Amazon. Infatti, sul noto portale e-commerce il 19 novembre 2021 sono partite le offerte del Black Friday "vero e proprio". In questo contesto, è arrivata una promozione niente male relativa al nuovo smartphone Samsung Galaxy M52 5G.

Infatti, quest'ultimo modello viene ora proposto a un prezzo pari a 329 euro su Amazon Italia, tra l'altro venduto e spedito direttamente dall'azienda di Andy Jassy (dunque non si passa nemmeno per rivenditori). In ogni caso, dal sito Web ufficiale del popolare e-commerce apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto ammontava a 399 euro. Questo significa che lo sconto è del 18%.

Effettuando un rapido calcolo, emerge quindi il fatto che si tratta di un possibile risparmio di 70 euro. In ogni caso, la promozione rientra nella Black Friday Week 2021 di Amazon, mastodontica iniziativa che durerà fino al 29 novembre 2021 (andando dunque oltre al venerdì nero, che sarà il 26 novembre 2021).

Insomma, Amazon ha lanciato il "vero" Black Friday 2021 e per l'occasione sta proponendo un dispositivo di recente uscita a un prezzo potenzialmente intrigante per un buon numero di persone. Ricordiamo infatti che Samsung Galaxy M52 5G è stato annunciato a fine settembre 2021, nonché che questo modello, che dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, non si trova sui portali ufficiali di MediaWorld e Unieuro.