Amazon ha lanciato un Echo portatile alimentato da una batteria

Amazon continua ad espandere la gamma di Echo, e di conseguenza anche l'utilizzo da parte degli utenti. Il colosso di Seattle ha annunciato una nuova variante dell'Echo Input che ha una particolarità: è alimentata da una batteria, il che di fatto rende lo smart speaker portatile.

Si chiama Echo Input Portable Smart Speaker Edition, ed attualmente è disponibile solo in India, ed ha una batteria da 4.800 mAh che garantisce fino a 10 ore di riproduzione musicale continua e 11 ore di autonomia in standby.

Miriam Daniel, vicepresidente della divisione Alexa Devices, ha affermato che "la portabilità è stata una delle funzionalità più richieste in India. Gli utenti vogliono essere in grado di portare Alexa da una stanza all'altra all'interno delle case".

A livello tecnico, lo smart speaker condivide la stessa architettura hardware di Echo Input, che come noto consente di portare Alexa in qualsiasi altoparlante. La differenza più importante è ovviamente rappresentata dalla natura portatile e l'indipendenza dalle spine elettriche.

In India è disponibile al prezzo di lancio di 70 Dollari, dopo di che dovrebbe passare ad 84 Dollari. I dirigenti Amazon hanno dichiarato di voler portare questo nuovo smart speaker anche su altri mercati prossimamente, ma almeno al momento non hanno diffuso alcuna indicazione sulle nazioni in cui sarà disponibile e soprattutto da quando.

Echo anche in Italia ha aumentato la propria popolarità, come dimostrato dai dati del Black Friday diffusi da Amazon quest'oggi, ecco perchè non è utopistico pensare ad un lancio anche nel nostro paese.