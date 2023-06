Amazon ha lanciato uno sconto del 22% su uno Smart TV Samsung 2022

Sta per tornare il Prime Day di Amazon e ormai questo è risaputo. Tuttavia, sul popolare portale e-commerce sono già disponibili un ampio numero di offerte che potrebbero farvi gola se state cercando dei prodotti Tech. Ad esempio, non passa inosservato uno sconto su uno Smart TV 2022 di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto contestualmente alla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung UE55AU7090UXZT viene infatti ora proposto a un prezzo pari a 398 euro. Secondo quanto si può leggere proprio contestualmente ad Amazon Italia, il costo del prodotto usualmente sarebbe di 511,99 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 22%.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 113,99 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di "recente uscita" (su Amazon l'anno indicato è il 2023, ma sul portale di Samsung è 2022) che non costi troppo (e che sia legato a un brand ben noto). Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung UE55AU7090UXZT, quest'ultima comprende un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano inoltre, come ben potete immaginare, tutte le funzionalità smart del caso, considerando l'immancabile presenza del sistema operativo Tizen. Per tutti i dettagli del caso, potreste voler dare un'occhiata però anche al portale ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo vengono esplicitate ulteriormente le caratteristiche tecniche.