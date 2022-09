Amazon ha lanciato uno sconto del 39% su un TV Sony BRAVIA 2022

Non sono disponibili unicamente promozioni Amazon su SSD e memorie Samsung, in quanto sono presenti anche molti altri sconti sul noto portale e-commerce. In questo contesto, si fa notare una promozione su un televisore Sony BRAVIA del 2022.

Infatti, il modello Sony BRAVIA KD-43X72K viene ora proposto a un costo pari a 487 euro su Amazon Italia. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il prezzo sarebbe di 799 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 39%, ovvero c'è uno sconto di 312 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, dunque non si passa nemmeno per rivenditori.

Ricordiamo che la scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-43X72K include un pannello con diagonale di 43 pollici con risoluzione 4K. Non manca il sistema operativo Android, dunque sono presenti tutte le funzionalità smart del caso. Presente inoltre chiaramente il supporto allo standard DVB-T2, per il "nuovo digitale terrestre".

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro propone un'offerta simile, dato che anche in questo caso il prezzo è di 487 euro (fino all'11 settembre 2022). Da MediaWorld, invece, il costo è pari a 649 euro. Potrebbe quindi trattarsi del periodo giusto per mettere le mani sul prodotto, in virtù delle promozioni di Amazon e Unieuro.