Amazon, il primo lancio di Project Kuiper è un successo: è sfida aperta a Starlink

Il lancio del primo satellite Amazon Kuiper è finalmente avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 6 ottobre. Ed è stato un successo: i primi due satelliti Kuiper di Amazon sono in orbita e sono correttamente collegati a Terra, fornendo connettività internet satellitare. La sfida a Starlink è aperta!

La notizia arriva dalla United Launch Alliance (ULA), che ha costruito il razzo Atlas V utilizzato da Amazon per mettere in orbita i suoi due satelliti. Al momento, KuiperSat-1 e KuiperSat-2 sono nella Low-Earth Orbit, o LEO, l'orbita bassa della Terra, nella quale si trovano tutti i principali satelliti commerciali al mondo. Come vi abbiamo spiegato tempo fa, infatti, la LEO è diventata un'autostrada spaziale per i satelliti, dunque non è un caso che anche Amazon desideri occuparne qualche corsia.

Il volo di Kuiper, chiamato Protoflight da Amazon per enfatizzare il fatto che si tratti di un test, è decollato alle 20:06 italiane di venerdì 6 aprile dalla Space Force Station di Cape Canaveral, in Florida, mentre nel corso della notte i satelliti sono risultati pienamente funzionanti all'interno dell'orbita bassa della Terra. Amazon ha comunque già spiegato che quello di ieri non è un lancio commerciale, ma un'occasione per ottenere informazioni ed eseguire test che in laboratorio non potrebbero essere effettuati.

Nonostante ciò, il Protoflight è anche il primo tassello della costruzione della flotta di Kuiper, che nel tempo dovrebbe diventare un servizio internet su base satellitare alternativo a quelli più blasonati in circolazione, a partire da quello di SpaceX, Starlink. A partire dal prossimo anno, stando alla tabella di marcia di Amazon, i primi satelliti Kuiper destinati ad uso commerciale arriveranno in orbita, mentre la fase iniziale di Project Kuiper verrà aperta ai consumatori entro fine 2024.

Il Vice Presidente di Project Kuiper Rajeev Badyal ha spiegato che "abbiamo eseguito dei test approfonditi nei nostri laboratori e ci fidiamo molto del design dei nostri satelliti, ma non ci sono alternative ai test orbitali. Quello di oggi è il primo lancio spaziale di un satellite Amazon, perciò otterremo un enorme numero di conoscenze dalla missione, anche se dovesse rivelarsi un fallimento".