Amazon: laptop da gaming MSI al prezzo più basso di sempre, anche con RTX 3080

Gli appassionati del mondo computer su Amazon in queste giornate potranno trovare tantissimi prodotti in offerta: oltre agli sconti ora attivi su SSD e RAM Kingston, il portale di e-commerce statunitense presenta per i prossimi giorni promozioni su computer portatili da gaming MSI con RTX 3060, 3070 e 3080 anche al minimo storico!

Sconti Amazon su laptop da gaming MSI

MSI Modern 14 B11MOL-431XIT , Notebook 14" FHD IPS-Level, Intel I5-1135G7, Intel Iris Xe, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, 8GB RAM DDR4, WiFi 6, No-OS [Layout & Garanzia ITA]: 649 Euro

MSI Modern 15 A10M-602IT , Notebook 15" FHD, Intel Core I5-10210U, Grafica Integrata, Ram 8GB DDR4, SSD M.2 PCIe 512GB, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 739 Euro

MSI Modern 14 B10MW-625IT , Notebook 14" FHD, Intel I7-10510U, 8GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 PCIe, WiFi 6, Win 10 Home + Blue Stone GiftBox [Layout e Garanzia ITA]: 829 Euro

MSI Creator Z16 A11UE-069IT , Notebook 16" QHD+, 120Hz DCI-P3 100%, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 3.0, 32GB RAM, WiFi 6E, Win 10 Pro [Layout e Garanzia ITA]: 2.499 Euro

MSI GE66 Raider 11UG-063IT , Notebook Gaming 15,6" QHD 240Hz DCI-P3 100%, I7-11800H, RTX 3070 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 32GB RAM DDR4, WiFi 6E, 99Whr, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 2.549 Euro

MSI Creator Z16 A11UET-035IT , Notebook 16" QHD 120Hz, Touchscreen, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 32GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 10 Pro [Layout & Garanzia ITA]: 2.699 Euro

MSI Creator Z16 A11UET-065IT , Notebook 16" Touchscreen QHD+,120Hz, Intel I9-11900H, Nvidia RTX 3060 GDDR6 6GB, 2TB SSD M.2 PCIe 4.0, 32GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 10 Pro [Layout e Garanzia ITA]: 2.899 Euro

MSI GE76 Raider 11UH-073IT, Notebook Gaming 17,3" FHD 360Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3080 16GB GDDR6, 2TB SSD M.2 PCIe 4.0, 32GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 10 Home, 99WHr [Layout & Garanzia ITA]: 3.499 Euro

Osservando nel dettaglio i dati raccolti da Keepa, notiamo che quasi la totalità dei laptop citati è venduta al prezzo più basso di sempre, sebbene i tagli garantiti da Andy Jassy e soci non siano così elevati. Il pagamento potrà essere effettuato a rate con Cofidis, mentre vendita e consegna saranno effettuate da Amazon stessa. Mancando delle tempistiche di conclusione delle promozioni, consigliamo di completare l’acquisto il più rapidamente possibile.

