Amazon: laptop da gaming MSI con RTX 3070 a 700 Euro in meno, raggiunto minimo storico

Oltre alle offerte odierne su iPhone 13 e RAM Crucial Ballistix, Amazon ha rilanciato da oggi e per i prossimi tre giorni una promozione importante su un computer portatile da gaming MSI con scheda video RTX 3070, proposto ufficialmente al prezzo più basso di sempre sul portale di e-commerce statunitense.

Ecco di quale computer portatile da gaming stiamo parlando, uno dei migliori modelli targati MSI:

MSI GE76 Raider 10UG-086IT, Notebook Gaming, Nvidia RTX 3070, 17,3" FHD 300Hz IPS-LvL, Intel I7-10870H, 32GB RAM DDR4, 2TB SSD M.2 PCIe, WiFi 6E AX Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA]: 2.299 Euro (2.999 Euro)

Si tratta di un calo di 700 Euro sul prezzo di listino per uno dei modelli di ultima generazione, venduto e spedito direttamente dalla stessa Amazon. Se di interesse, è possibile acquistare due o tre anni di protezione aggiuntiva rispettivamente a 195,35 Euro e 283,48 Euro.

Come specificato in apertura, l’offerta terminerà domenica 27 febbraio 2022 alle 23:59. Attenzione, tuttavia, alla disponibilità: al momento della scrittura dell’articolo Amazon segnala la possibilità di acquistare solamente due unità. In altre parole, se questo laptop fosse di vostro gradimento vi consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente.

