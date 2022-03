Amazon, laptop MSI con NVIDIA RTX 3060 ed i7 in sconto al minimo storico

In questo lunedì di Marzo 2022, Amazon propone uno sconto molto interessante su un laptop a marchio MSI, che sfoggia uno schermo da 15,6 pollici, il processore Intel i7 e la scheda grafica NVIDIA RTX 3060. Il computer raggiunge il prezzo più basso di sempre.

Di seguito i dettagli dell'offerta e della configurazione:

MSI GS66 Stealth 11UE-207IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 360Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 1.799 Euro (2.099 Euro)

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso laptop su Amazon. Effettuando l'ordine entro 4 ore e 33 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, inoltre, viene garantita la consegna del pacco a casa per mercoledì prossimo.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni al prezzo di 146,51 Euro o per tre anni a 212,61 Euro. Amazon dà anche la possibilità di aggiungere opzioni extra come l'abbonamento a Microsoft 365 Family al prezzo di 95,98 Euro, Adobe Creative Cloud a 154,43 Euro all'anno, mentre l'antivirus Norton 360 Deluxe 2022 ha un prezzo di 15,99 Euro.

Nella scheda prodotto non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza.