Amazon: laptop MSI con RTX 3060 e display da 16' in sconto al minimo storico

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un laptop MSI Creator, con schermo da 16 pollici QHD e refresh rate di 120Hz, processore Intel Core i7 e scheda grafica NVIDIA RTX 3060 con 6GB di memoria.

Di seguito i dettagli:

MSI Creator Z16 A12UET-039IT, Laptop 16" QHD 120Hz Touchscreen, I7-12700H, Nvidia RTX3060 6GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 16GB RAM DDR5 4800MHz, WiFi 6E, Win 11 Pro: 1.649 Euro (2.699 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 22 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione per due anni accidentali a 140,49 Euro e tre anni a 200,29 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.

Amazon non permette nemmeno di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, mentre è disponibile la dilazione dell'importo totale tramite Cofidis.