Amazon al lavoro sulla nuova IA generativa Olympus: sarà più potente di GPT-4

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Reuters, Amazon starebbe investendo milioni di Dollari nella formazione di un ambizioso modello di linguaggio di grandi dimensioni per competere con le controparti di OpenAI ed Alphabet. Il progetto sarebbe noto internamente come “Olympus” ed avrebbe 2 trilioni di parametri.

Dati alla mano, potrebbe trattarsi di uno dei più grandi modelli d’IA in fase di addestramento: per fare un confronto, l’ultimo modello di OpenAI, GPT-4, ha un trilione di parametri.

Il team, riferisce l’agenzia di stampa, sarebbe guidato da Rohid Prasad che in precedenza era a capo di Alexa e riporterebbe direttamente al CEO Andy Jassy. Prassad avrebbe coinvolto i ricercatori che in precedenza avevano lavorato su Alexa ed il team scientifico di Amazon, che si starebbero occupando dei lavori di formazione del modello.

Non è chiaro dove sarà integrato questo nuovo modello, e tanto meno sono state diffuse informazioni sulla possibile tempistica di lancio: Amazon però ritiene che avere modelli sviluppati internamente potrebbe rendere la sua offerta più attraente per i clienti AWS. Resta da capire però se questo nuovo modello Olympus sarà implementato anche sul marketplace, magari per assistere gli utenti con gli acquisti, o meno.

Qualche mese fa è emerso il rapporto secondo cui Amazon vorrebbe usare l’IA per rendere le consegne dei pacchi più veloci.