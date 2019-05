Amazon al lavoro su un indossabile in grado di leggere le emozioni

Amazon a quanto pare intende continuare a puntare su hardware proprietari. Secondo quanto riferito da Bloomberg, il gigante di Seattle starebbe lavorando su un dispositivo indossabile a comando vocale che dovrebbe essere in grado di leggere le emozioni umane.

Qualora il rapporto dovesse trovare conferme, si tratterebbe di un dispositivo per la salute ed il benessere piuttosto nuovo, diversi da quelli che siamo abituati a vedere o ad indossare.

Bloomberg ha esaminato alcuni documenti interni di Amazon, che a quanto pare conterrebbero dei riferimenti ad un progetto su cui starebbe lavorando il team che si occupa di Alexa e la divisione hardware Lab126.

Lab126, per chi non lo conoscesse, è il responsabile della progettazione dei Kindle, Fire phone e degli altoparlanti della linea Echo che hanno portato Alexa anche in Italia. In precedenza erano emersi anche dei rapporti che puntavano al lancio di un robot domestico e di un nuovo smartphone del gigante degli e-commerce.

L'obiettivo finale di Jeff Bezos e della sua compagnia è creare un ecosistema di dispositivi compatibili con Alexa, che potrebbe diventare un device mobile grazie al robot ed indossabile con questo wearable in grado di leggere le emozioni, il tutto portando l'assistente personale in una dimensione completamente nuova e non nota agli utenti.