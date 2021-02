Amazon è al lavoro su un prodotto Echo per la casa da montare a muro?

Dopo il lancio della quarta generazione di prodotti Amazon Echo dal design sferico, il colosso di Jeff Bezos sarebbe al lavoro per costruire un altro dispositivo Echo da montare a una parete, dotato di display intelligente touchscreen e presumibilmente ideato per gestire la propria casa intelligente come se fosse un centro unico dedicato.

Secondo quanto riportato da Slashgear, questo prodotto IoT firmato Amazon sarebbe progettato per essere fissato in una posizione più o meno centrale della casa, così da rimanere connesso con tutti i dispositivi per la domotica e fungere da interfaccia centrale. Ciò, però, potrebbe richiedere anche un’installazione professionale poco facile da portare a termine in autonomia, fattore importante per chi ha acquistato dispositivi Echo proprio a causa dell’ottima esperienza d’uso.

Il leak in questione, riguardo al quale un portavoce di Amazon ha rifiutato di rilasciare commenti, afferma che questo touchscreen a parete ancora senza nome potrebbe giungere sul mercato in due varianti (10 pollici e 13 pollici), dotato di microfoni, altoparlanti e videocamera. Il prezzo, infine, si aggirerebbe sui 200-250 Dollari e il lancio potrebbe avvenire verso fine 2021 o nel 2022.

Sarebbe senza dubbio interessante vedere un dispositivo Echo più complesso del solito giungere sul mercato per puntare anche su una gestione più professionale dell’intera casa “smart”. La competizione c’è già e ha mostrato nel tempo il potenziale di prodotti IoT d’alta qualità e con numerose funzionalità; se Amazon riuscisse nell’intento di proporla agli utenti a un prezzo accessibile e con un’installazione non troppo problematica, potrebbe essere decisamente un dispositivo di successo.

A metà 2020 Amazon ha presentato anche Echo Flex, altro dispositivo smart posizionabile in qualunque parte della casa e dotato di orologio intelligente, sensore di movimento e luce notturna.