Amazon al lavoro su 'Project Mic': così vuole reinventare la radio

Dopo il boom iniziale, l'attenzione intorno a Clubhouse sembra essere un pò scemata. Tuttavia, l'interesse di aziende come Amazon continua ad essere importante. The Verge ha pubblicato un rapporto che vuole il colosso di Seattle al lavoro su "Project Mic", un servizio che permetterà a chiunque di realizzare e distribuire programmi radiofonici live.

Secondo quanto affermato dalla testata, il grande obiettivo è democratizzare e reinventare le radio, ed infatti ai dj in erba sarà data anche la possibilità di trasmettere musica. Tuttavia, inizialmente dovrebbe essere disponibile solo negli Stati Uniti.

Gli ascoltatori dal loro canto si potranno sintonizzare tramite l'app, ma anche tramite Amazon Music, Twitch e dispositivi dotati di Alexa. Questi ultimi daranno anche la possibilità di interagire con le live usando solo la loro voce.

A quanto pare l'esperienza dell'applicazione sarà ottimizzata anche per l'auto, proprio per l'obiettivo finale che si è prefissata. In una serie di immagini che ha potuto vedere Amazon, si intravedevano argomenti di tendenza come #nba o #hot100 ed i creator in primo piano: gli utenti dal loro canto potranno anche cercare contenuti per argomento, nome e musica.

Nessuna informazione sulla possibile data di lancio e l'eventuale arrivo in Italia: Amazon, interpellata da The Verge, si è rifiutata di commentare il rapporto.