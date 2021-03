Amazon è al lavoro su uno strano robot per la casa, ma i dipendenti sono preoccupati

Secondo quanto riportato dal Business Insider, Amazon starebbe sviluppando un robot per la casa compatibile con Alexa, e che potrà spostarsi tra le mura domestiche per completare vari compiti. Tuttavia, però, i dipendenti della società di Seattle sarebbe preoccupati per la riuscita del progetto.

Il rapporto infatti afferma che il progetto sarebbe mutato più volte nel corso degli anni (se ne parla dal 2019) ed in varie circostanze i vertici di Amazon avrebbero deciso di rinviare il lancio.

Il robot ha il nome in codice "Vesta" e potrà essere controllato con la voce. Al suo interno troverà spazio anche una fotocamera e vari sensori che gli consentiranno di interagire con gli altri accessori della smart home.

I lavori sarebbero in corso nell'ambito del laboratorio Lab126, ma l'Insider riferisce che "i dipendenti sono molto scettici e preoccupati per il fatto che possa trasformarsi in un altro Fire Phone", il progetto che è costato 83 milioni di Dollari ad Amazon e che è stato cancellato nell'ormai lontano 2014.

La prototipazione in corso prevede lo sviluppo di due diverse versioni larghe 25 e 33 centimetri. La scheda tecnica include anche più fotocamere, uno schermo ed un microfono, ma il design potrebbe anche essere soggetto a modifiche. Non è escluso che Amazon possa vendere a parte accessori extra che consentano alle persone di misurare la qualità dell'aria, l'umidità, ma anche la temperatura interna.