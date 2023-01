Amazon, Lenovo IdeaPad da gaming con RTX 3050 Ti al prezzo più basso di sempre

Oltre all’SSD Crucial da 2 TB in offerta su Amazon, all’interno del catalogo dello stesso portale fondato da Jeff Bezos si fa notare l’ottima offerta sul laptop Lenovo con RTX 3050 Ti, modello da gaming proposto in esclusiva da Amazon e, per giunta, ora disponibile al prezzo più basso di sempre.

Si tratta del Lenovo IdeaPad Gaming 3 lanciato sul sito di e-commerce statunitense nell’ottobre 2022, dotato di componenti di fascia medio-alta per soddisfare le esigenze degli amanti del gaming a un prezzo più accessibile. Di seguito trovate le specifiche tecniche complete riassunte da Amazon, assieme al prezzo di listino e a quello attuale.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Notebook, Display 15.6" FullHD - (Intel Core i5-12450H, 512 GB SSD, RAM 16 GB, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, Windows 11, Tastiera Backlit) - Onyx Grey - Esclusiva Amazon: 999 euro (1.299 euro)

Il taglio di 300 euro applicato dal gigante di Seattle porta il laptop al prezzo minimo storico, inferiore di 50 euro rispetto al minimo precedente registrato durante il mese di dicembre 2022. Il pagamento può essere dilazionato in 12 rate mensili da 83,25 euro senza interessi secondo piano Amazon o, altrimenti, in più rate con Cofidis selezionando l’opzione dedicata al check-out.

La consegna viene poi garantita a costo zero in massimo due giorni ai clienti Prime, salvo problemi logistici, ed è possibile aggiungere la protezione sui danni accidentali per altri 2-3 anni con una quota aggiuntiva minima di 91,49 euro.

Parlando sempre di offerte Amazon, in serata abbiamo fatto notare anche Google Pixel Buds Pro al minimo storico.