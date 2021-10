Amazon, al via gli LG Days: una settimana di sconti su monitor, TV e PC

Non c'è solo il Sottoprezzo di Unieuro in giornata odierna. Anche Amazon infatti rilancia i propri sconti e propone una serie di promozioni molto interessanti su prodotti LG.

Amazon LG Days

LG 27UL500 Monitor 27" U ltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840x2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 229,99 Euro

ltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840x2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 229,99 Euro LG 27ML600S Monitor 27" FULL HD LED IPS, 1920x1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 159,99 Euro

FULL HD LED IPS, 1920x1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 159,99 Euro LG 27GN850 UltraGear Gaming Monitor 27" QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero: 349,99 Euro

QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero: 349,99 Euro LG 27UP650 UltraHD 4K Monitor 27" LED IPS HDR 400, 3840x2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Bianco: 299,99 Euro

LED IPS HDR 400, 3840x2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Bianco: 299,99 Euro LG NanoCell 65NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 65” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica F]: 779 Euro

Smart TV LED 4K Ultra HD 65” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica F]: 779 Euro LG NanoCell 55NANO856PA Smart TV LED 4K Ultra HD 55” 2021 con Processore 4K α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 779 EuroLG OLED55C14LB Smart TV 4K 55", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1399 Euro

Smart TV LED 4K Ultra HD 55” 2021 con Processore 4K α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 779 EuroLG OLED55C14LB Smart TV 4K 55", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1399 Euro LG Gram 16Z90P - Notebook, Display 16" Quad HD 16:10 IPS, 2560x1600, Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Batteria 80Wh, Thunderbolt4, Win10 PRO, Tastiera Italiana, Nero: 1299,99 Euro

Notebook, Display 16" Quad HD 16:10 IPS, 2560x1600, Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Batteria 80Wh, Thunderbolt4, Win10 PRO, Tastiera Italiana, Nero: 1299,99 Euro LG Gram 17Z90P, Display 17" Quad HD 16:10 IPS, 2560x1600, Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Batteria 80Wh, Thunderbolt4, Win10 Home, Tastiera Italiana, Peso 1350g, Silver: 999,99 Euro

Display 17" Quad HD 16:10 IPS, 2560x1600, Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Batteria 80Wh, Thunderbolt4, Win10 Home, Tastiera Italiana, Peso 1350g, Silver: 999,99 Euro LG Gram 14Z90P, Display 14" Full HD 16:10 IPS, 1920x1200, Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Batteria 72Wh, Thunderbolt4, Win10 PRO, Tastiera Italiana, Peso 999g, Black: 899,99 Euro

Sui prodotti più costosi è anche possibile scegliere il pagamento in 20 rate a tasso zero ed interessi zero. In giornata odierna anche Mediaworld ha rilanciato gli XDays di Ottobre 2021.