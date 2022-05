Su Amazon parte la LG Week: sei giorni di sconti su TV QNED ed OLED

Mentre continuano gli Sconti di Maggio targati Unieuro, su Amazon parte la LG Week che propone sei giorni di promozioni su tantissimi TV QNED ed OLED del marchio asiatico. Vediamo quali sono i più interessanti.

Sconti LG Week su TV OLED e QNED

LG 75QNED916PA Smart TV 4K 75", TV Mini LED QNED91 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore: 1249 Euro (3499 Euro)

Su alcuni prodotti viene anche proposto il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.