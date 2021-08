Amazon, i libri scolastici si acquistano al volo e spesso a prezzo scontato

Settembre 2021 sta per arrivare e chiaramente in molti si stanno preparando al nuovo anno scolastico. In questo contesto, Amazon ha deciso di "tendere la mano" a studenti e genitori, fornendo a questi ultimi svariati strumenti per non perdere troppo tempo nell'acquisto dei libri di testo.

In particolare, come comunicato dalla stessa Amazon tramite il suo portale ufficiale, sono state realizzate diverse "semplificazioni" che consentono di procedere rapidamente all'acquisto dei libri scolastici. La versione nostrana del portale ufficiale di Amazon presenta infatti dei semplici pulsanti per filtrare i libri, ad esempio puntando a scuole elementari, medie o superiori.

Il tool che risulterà più utile a genitori e studenti è tuttavia quello che in molti hanno già imparato a conoscere da qualche anno, ovvero il sito Web adozionelibriscolastici. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo permette di cercare i libri mediante informazioni come nome dell'Istituto, Codice Ministeriale o località.

Non manca inoltre un'apposita mappa, che permette di arrivare all'Istituto corretto semplicemente selezionando regione, provincia, comune, tipo di scuola (se elementari, medie o superiori), nome dell'Istituto e classe. In parole povere, in pochi clic i genitori e gli studenti possono ottenere la lista dei libri necessari al nuovo anno scolastico, venendo poi guidati dal sistema per procedere all'acquisto tramite Amazon (i libri vengono aggiunti al carrello in modo rapido e non mancano informazioni dettagliate in merito a sconti e disponibilità).

Insomma, il colosso di Seattle sta cercando di rendere più semplice l'acquisto dei libri scolastici. Tra l'altro, oltre a questa possibilità c'è anche una pagina chiamata "Pronti per la scuola", da cui è possibile partire per trovare tutti i classici prodotti indispensabili per il "Back To School", dagli zaini agli astucci.

Per il resto, ricordiamo che presto su Amazon arriveranno anche altre iniziative promozionali, dagli sconti fino al 40% per le "Offerte di Settembre" al risparmio fino al 30% sui prodotti Warehouse.