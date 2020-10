Amazon, quale fu il primo libro venduto dal colosso dell'e-commerce?

Non tutti ricordano il punto di partenza di Amazon: quello che oggi conosciamo come il più grosso colosso dell'e-commerce esistente, capace di venderci praticamente tutto lo scibile umano mentre stiamo comodamente seduti davanti al PC o allo smartphone, nacque infatti come qualcosa di molto più modesto.

Facciamo un po' di ordine: Amazon nacque nel 1994 e nel giro di pochi anni conobbe un successo enorme destinato poi a crescere nei decenni successivi. Per chi non lo ricordasse, già nel 1999 Jeff Bezos veniva nominato Uomo dell'Anno da Time Magazine.



Prima di cominciare a vendere tutto il vendibile, però, Amazon si concentrò sui libri: il progetto di Bezos vide infatti la luce come libreria online e pianse il suo primo vagito vendendo Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought di Douglas Hofstadter, saggio scientifico che nel 1995 segnò l'inizio di qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di fare shopping (e non solo).



Nel giro di poco tempo, comunque, Bezos rese ben chiare le sue intenzioni: Amazon allargò nel giro di poco tempo il suo catalogo, arrivando pian piano (ma neanche troppo) ad essere l'azienda mastodontica che tutti conosciamo.